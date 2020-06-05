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19:57

Мосгорсуд счел сменяемые одиночные пикеты единой акцией, требующей согласования

фото ЗакС политика Мосгорсуд счел сменяемые одиночные пикеты единой акцией, требующей согласования

Мосгорсуд считает сменяемые одиночные пикеты единой акцией, которая требует согласования с властями, сообщила "Апология протеста".

Такое объяснение есть в решении суда по жалобе на арест спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара. Судья сослался на п. 31 постановления Пленума Верховного суда 26 июня 2018 года, считая, что одиночные пикеты имели одинаковую цель. Согласно постановлению, организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления несёт за собой административную ответственность по ч. 2 ст. 20.2 КоАП.

Однако, подчеркивают правозащитники, эта статья может быть применена в том случае, когда несколько пикетов, каждый из которых попадает под признаки одиночного, но объединены общей тематикой, проводятся одновременно, пикетирующие находятся близко друг к другу, используют похожие средства агитации и выдвигают общие требования и призывы.

"Сменяемые одиночные пикеты не проводятся одновременно и не могут быть признаны единой акцией", - подчеркнули в "Апологии протеста".

Ранее Мосгорсуд сократил срок ареста Азару с 15 суток до 10: таким образом, 7 июня он выйдет из спецприемника. Журналиста арестовали за то, что он вышел в одиночный пикет в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. 

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