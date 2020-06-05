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20:27

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

фото ЗакС политика В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

Порядка 20% сотрудников скорой помощи в Петербурге заболели, из-за этого есть задержки по вызовам, сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Задержки [по вызовам к пациентам] есть, я не скрою. Порядка 20% медиков болеют", - сказала Соловьева. Она добавила, что 85% вызовов укладываются в норматив по времени оказания скорой помощи, но есть и задержки по различным причинам.

По словам Соловьевой, те, кто работают, берут дополнительные дежурства, графики отпусков перенесены, "все силы мобилизированы". Вызовы сортируются: часть вызовов уходит к участковой службе, которая не относится ни к неотложной, ни к экстренной форме, пояснила чиновница.

На 5 июня в Петербурге известно о почти 18 тысячах случаях заражения коронавирусом.

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