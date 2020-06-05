Горизбирком сформировал 24 новых ТИКа

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 5 июня сформировала составы 24-х новых территориальных избиркомов и назначила им председателей. Многие кандидадаты вызвали нарекания со стороны представителей оппозиционных партий в Горизбиркоме: кто-то не имеет стажа работы в избирательной системе, чей-то опыт наоборот оказался слишком богат на скандальные истории на выборах. Вызывающих сомнения претендентов на места в ТИКах предлагали заменить на представителей "Наблюдателей Петербурга", но отклика большинства членов городской комиссии эта инициатива не вызвала.

Всего Горизбирком создал 34 новых ТИКа, 10 из них были сформированы в конце апреля и уже успели вызвать критику Центральной избирательной комиссии, наблюдателей и уполномоченного по правам человека в Петербурге. Претензии навлекло. в частности, включение в составы лиц, которые прежде уже были замечены в нарушениях на выборах.

На заседании 5 июня определились составы оставшихся комиссий: №№ 34-40, 44-58, 60-63. В списках вновь оказались бывшие члены скандально извесных избиркомов. Так, председателем ТИК № 35 стала Надежда Маркова, возглавлявшая ранее ИКМО "Шувало-Озерки". Против этой кандидатуры высказалась член ГИК Ольга Покровская, напомнившая о сокрытии даты муниципальных выборов и подозрительном пересчете голосов в этой ИКМО.

Главой ТИК №38 стал Сергей Пономарев, несколько лет назад являвшийся главой ИКМО "Красненькая речка". О его прошлых заслугах на заседании рассказали члены Горизбиркома Екатерина Фесик, Алексей Березин и Ольга Покровская. Фесик отметила, что не хотелось бы в будущем так же разыскивать ТИК №38, как в 2011 году ИКМО "Красненькая речка". Покровская охарактеризовала Пономарева как человека, который "многократно нарушал избирательные права граждан", а Березин заявил, что этот претендент поставил "мировой рекорд", насчитав "известному" кандидату 98% голосов избирателей.

ТИК №48 в Московском районе возглавил Анатолий Доильницын, избравшийся в 2019 году в шестой созыв МО "Гагаринское". Снова аргумент против кандидата прозвучал от Ольги Покровской: "Я полагаю, что совет "Гагаринского" был избран с помощью больших нарушений избирательного законодательства". Напомним, ЗАКС.Ру подробно рассказывал об организованных в этой ИКМО фейковых очередях во время муниципальной кампании 2019 года.

В 56-ом ТИКе место председателя занял Евгений Журов, выдвинутый партией "Родина". Покровская отметила, что у него имеется большой опыт "в количественном выражении", но качество этой работы вызывает у нее сомнения. На выборах 2014 года Журов являлся заместителем главы муниципального избиркома МО "Кронверкское". "ИКМО было закрыто наглухо", - заявила Покровская и позже добавила, что в комиссию тогда не смогла попасть и она как член Горизбиркома с правом решающего голоса. Возглавлявшая же тогда ИКМО Марина Никифорова теперь будет руководить ТИК №58.

Некоторые новые члены ТИКов вызывали вопросы с точки зрения своего опыта. Так, Алексей Березин заявил об отсутствии стажа в избирательных комиссиях или в корпусе наблюдателей у нового главы ТИК №39 Артема Тарасова. Также об отсутствии соответствующего опыта работы Березин заявил во время обсуждения кандидатов в председатели ТИК №62 и № 50. Территориальный избирком №62 возглавил бывший депутат МО "Балканский" Юрий Кашкаров, являющийся также заведующим кафедры теории и методики биатлона в Университете им. П.Ф. Лесгафта. А в 50-м ТИКе должность главы получил полковник Виктор Чаплыгин, прежде являвшийся депутатом МО "№54". Его служба в ФСБ и родственные связи вызвали бурные споры среди членов Горизбиркома, тем не менее большинством голосов он был назначен главой ТИК.

Почти в каждый из 24-х ТИКов Ольга Покровская, Екатерина Фесик или Алексей Березин предлагали взамен неопытных или оскандалившихся кандидатов включить представителей общественной организации "Наблюдатели Петербурга". Они расписывали их опыт работы на избирательных кампаниях, указывали на опыт, но ни одно из этих предложений не было поддержано большинством членов комиссии. Не удалось войти в ТИК, в том числе, экс-главе Штаба Навального в Петербурге и бывшей кандидатке в депутаты МО "Екатерингофский" Полине Костылевой и члену совета "Наблюдателей" Марии Чебыкиной.

В некоторых случаях опыт в избирательной системе позволил кандидатам попасть в ТИК, но не возглавить его. В состав ТИК № 63 вошла представительница Партии роста Динэ Сребренникова, которую в августе 2019 года Горизбирком сместил с должности главы ТИК №29. В Партии роста считали ее отставку несправедливой и заявляли, что ее отстранения желали потенциальные фальсификаторы. О несправедливости отставки Серебренниковой заявил 5 июня и Алексей Березин, предлагавший сделать ее председателем ТИК. Но большинство членов Горизбиркома его не поддержали и территориальный избирком возглавил Олег Чернов.

При голосовании за назначение глав ТИКов представители "Яблока", "Справедливой России", Партии роста и КПРФ 5 июня голосовали против либо воздерживались. Однако почти единогласно главой ТИК № 60 назначена выдвинутая Партией роста бывший депутат ЗакСа Ирина Комолова. Против был только представитель КПРФ Андрей Беляков, объяснивший это тем, что Комолову в 2012 году исключили из рядов коммунистов.

Впервые о создании новых территориальных избирательных комиссий в Петербурге заговорили еще во время муниципальных выборов летом 2019 года, обернувшихся многочисленными скандалами. Влиять на ИКМО Горизбирком не мог из-за того, что муниципальная комиссия не подчиняется городской. Выход из такой ситуации - передать полномочия всех ИКМО территориальным комиссиям, заявил в интервью ЗАКС.Ру член ГИК Дмитрий Краснянский в августе 2019 года. На тот момент в городе работали только 30 ТИКов, которые не смогли бы справится с новой нагрузкой. В декабре 2019 года ГИК с одобрения Центризбиркома решил увеличть число территориальных комиссий до 64.

На составы первых десяти сформированных ТИКов глава Центризбиркома Элла Памфилова ответила резкой критикой, сравнив новые комиссии с "отстойниками". По ее словам, глава Горизбиркома Виктор Миненко "клятвенно заверял" ЦИК, что в территориальные избиркомы не будут допущены люди, замешанные прежде в скандалах, однако такие граждане все-таки попали в списки.

Отметим, 4 июня стало известно, что 34 новых ТИКа не будут участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию, назначенному на 1 июля.

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