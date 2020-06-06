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10:24

Минюст признал ограничения по коронавирусу  в России соответствующими Конституции

фото ЗакС политика Минюст признал ограничения по коронавирусу  в России соответствующими Конституции

Министерство юстиции признало, что введенные в России ограничения в связи с эпидемией коронавируса, в том числе указы мэра Москвы, "безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан" и "соразмерны угрозе распространения эпидемии", сообщается на сайте ведомства.

Проанализировать меры и проверить их на соблюдение прав граждан Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Как пояснили в Минюсте, Конвенция о защите прав человека и основных свобод и практика органов Совета Европы предполагают, что власти "под угрозой ответственности" обязаны "действовать наиболее эффективным образом для сохранения жизни людей", и тот же подход закреплен в ряде статей Конституции.

Меры носят "исключительно временный характер" и регулярно пересматриваются, подчеркнули в Минюсте.

"Постепенные ослабления ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки подтверждают, что целью данных мер была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь", - отметили в ведомстве.

В министерстве считают, что ограничительные меры в России соответствуют мировому опыту.

Ограничительные меры в России были введены в марте. Во многих городах были закрыты развлекательные, культурные и иные заведения, непродовольственные магазины, кафе и рестораны, отменены все массовые мероприятия. В Петербурге уже стартовал первый этап отмены ограничений: рекомендуется носить маски и перчатки на улицах, обязательно – в магазинах и транспорте, вскоре откроются непродовольственые магазины при выполнении нескольких условий.

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