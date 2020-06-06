В России зафиксировано 8,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за день

В России за последние сутки зафиксировано 8855 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 458 689 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Петербурге число заболевших увеличилось на 347, всего за время эпидемии заразились 18 169 человек. В Ленобласти насчитали еще 51 зараженного, всего 3 137.

В Архангельской области заболели еще 125 человек, в Мурманской – 50, Новгородской – 46. В Коми 38 новых зараженных, Калининградской – 36, Псковской – 32. В Карелии насчитали еще 25 случаев заражения, в Вологодской области – 21, в Ненецком автономном округе о новых случаях не сообщается.

Стало известно за минувший день о 197 умерших пациентов с коронавирусом. Всего от инфекции за время наблюдений, по официальным данным, скончались 5725 человек. Число вылечившихся пациентов достигло 221 388 человек, из них 8708 пациентов выписаны из больниц за последние сутки