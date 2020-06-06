Северный флот станет отдельным военным округом России

Президент Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении России, в котором Северный флот будет наделен статусом военного округа наравне с Западным, Восточным, Южным и Центральным, документ опубликован на портале правовой информации.

Новое военно-административное деление России будет действовать с 1 января 2021 года. Северный флот как округ расположится в границах Коми, Архангельской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа. Эти территории пока входят в Западный военный округ.

Выделить Северный флот в отдельный округ решили в 2019 году. В Минобороны сочли, что так повысится эффективность решения вопросов по защите Арктики.

Северный флот базируется в Североморске, в его составе – атомные ракетные и торпедные подлотки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. На флоте, в том числе, базируется единственный в России тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов": в 2019 году он пострадал от пожара во время ремонта.