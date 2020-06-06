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12:45

Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем русского языка

фото ЗакС политика Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем русского языка

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Международным днем русского языка, который отмечается в день рождения поэта Александра Пушкина.

Беглов заявил, что поэзия Пушкина близка каждому, и его "строчки, которыми мы украшаем нашу речь, неизменно отличают образованного человека". Он напомнил, что все празднования в этом году пройдут онлайн из-за ограничений по коронавирусу. Например, можно присоединиться к интернет-акции Всероссийского музея Пушкина #СДнемРожденияПушкин2020. Театры проведут онлайн-трансляции постановок по произведениям поэта. Также онлайн пройдет XV Санкт-Петербургский международный книжный салон.

Вспомнил Беглов в поздравлении и о поправках в Конституцию. Он заявил, что русский язык и отечественная история "наше самосознание  и объединяют, оставаясь источником силы для преодоления любых испытаний", и что он "уверен, вскоре они будут надежно защищены" изменениями.

Макаров заявил, что на русском языке созданы "бессмертные произведения литературы", и он объединяет миллионы людей. "Сегодня на этом языке говорит великая Россия, по праву завоевавшая свое место в ряду самых могущественных держав", - заявил Макаров.

День русского языка был учрежден ООН в 2010 году.


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