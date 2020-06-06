СМИ: Фигурант дела Голунова Сергалиев заявил о подделке подписи в рапорте от его имени

Один из фигурантов дела о подброшенных корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову наркотиках, экс-полицейский Акбар Сергалиев, заявил, что не подписывал рапорт об изъятии наркотиков у журналиста, пишут "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на источники.

По словам источников, Сергалиев утверждает, что кто-то мог подделать его подпись. Сообщается, что следствие назначило экспертизу почерка фигурантов дела, чтобы выяснить, мог ли кто-то подделать подпись Сергалиева.

Ранее Басманный суд Москвы продлил сроки ареста экс-полицейским Сергалиеву, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Игорю Ляховцу до 7 сентября. До этого же срока под домашним арестом останется еще один фигурант, Денис Коновалов, который признался в том, что подбросил Голунову наркотики 6 июня 2019 года.

Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании.

Оперативников уволили из полиции еще летом 2019 года, после того как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.