В Москве задержали двух участниц пикетов в поддержку Азара

В Москве задержали активисток Элизабетту Корси и Ольгу Николаенко, вышедших в одиночные пикеты к зданию МВД на Петровке в поддежку арестованного спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, сообщает "Новая газета".

Николаенко успела простоять с плакатом 15-20 минут, полицейские проверили у нее документы и отошли. Затем в пикет встала и Корси, у нее тоже проверили документы и сказали, что все нормально.

"Как только я его убрала, сразу подошли и задержали нас обеих", — заключила Корси.

Активисток доставили в ОВД Тверское, вменив им нарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий) и ст. 3.18 КоАП Москвы (нарушение режима самоизоляции).

Пикеты в поддержку Азара проходят в Москве каждый день, а также других городах, в том числе в Петербурге. В столице накануне задержали десять пикетчиков.

Ранее Мосгорсуд сократил срок ареста Азару с 15 суток до 10: таким образом, 7 июня он выйдет из спецприемника. Журналиста арестовали за то, что он вышел в одиночный пикет в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.