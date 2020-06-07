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10:36

В России прибавилось почти 9 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом

фото ЗакС политика В России прибавилось почти 9 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки учли 8984 новых случаев заражения россиян инфекцией COVID-19, что отражено на государственном сайте стопкоронавирус.рф. Это на 316 человек больше, чем цифра, установленная накануне.

Самыми пострадавшими по-прежнему остаются: Москва (+1 956), за ней - Московская область (+754), третье место удерживает Петербург (+340).

По стране за отчетный период сумели выздороветь 5 343 человека с коронавирусом, а смертельных случаев зафиксировано 134.

Всего по состоянию на 31 мая коронавирусная инфекция поразила 467 643 граждан (Россия по этому показателю продолжает входить в первую тройку стран мира). К летальному исходу с начала пандемии вирус привел 5 859 человек.

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