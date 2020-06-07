Латынина: Владимир Владимирович, действительно, зайдите в социальные сети

Публицист Юлия Латынина нашла симптоматичным реакцию Владимира Путина на разлив дизельного топлива в Норильске, который привел к сильнейшему загрязнению воды и публичной выволочке губернатору Красноярского края Александру Уссу. Это для нее тот случай, когда главе государства очень удобно оттенить себя и свой менеджмент, сделав крайними других известных людей, чем он во избежание обрушения рейтинга в очередной воспользовался.

"У меня естественный вопрос: почему Путин объявил чрезвычайную ситуацию по разливу 20 тысяч тонн дизельного топлива — простите, но все-таки это не самая обитаемая территория — российское Заполярье — и не объявил по коронавирусу? И очень просто: потому что 20 тысяч тон дизельки — это виноват Потанин, и там можно показать пальцем. А на себя Владимир Владимирович не покажет", - отметила она в авторской радиопрограмме.

Не менее характерным ей показался получивший резонанс острый вопрос Путина руководителю региона, показывающий публицисту, что чем дольше президент избегает интернета и держится о нем пренебрежительного мнения, тем меньше это совпадает с объективными требованиями сегодняшнего дня.

"И когда глава страны удивляется и спрашивает: "А чего же, мы будем узнавать из соцсетей?" — ну, вы согласитесь, Владимир Владимирович за последние 20 лет приложил грандиозные усилия, чтобы не узнавать ничего ни о чем: ни из телевизора, ни из газет, ни из сетей, ни из докладов. <...> Владимир Владимирович, действительно, зайдите в социальные сети, почитайте там, про коронавирус что пишут, про больницы, про выплаты, которые вы обещали выплачивать, а деньги тем не выплачиваются, этим не выплачиваются, тем выплатили половину", - высказалась Латынина.

Напомним, что в ходе видеоконференции по следам происшествия Путин, в частности, был возмущен тем, что чиновники сделали катастрофу достоянием гласности или даже сами узнали о ней только спустя два дня после ее совершения.