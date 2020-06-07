Телеканал RT подал в суд на Навального

Государственный телеканал Russia Today подал иск к оппозиционерам Алексею Навальному, Любови Соболь и интернет-изданию Znak.com. Заявитель намерен отстоять в суде свою деловую репутацию, не указав, впрочем, в каком именно материале или высказывании она могла быть опорочена.

"Представляю, как смеялись в суде, когда прочитали в одной строчке "Маргарита Симоньян" и "деловая репутация", - прокомментировал событие сообщивший о нем Навальный.

Арбитражный суд столицы оставил иск без движения, и теперь у телеканала есть месяц на то, чтобы заполнить заявление корректно.