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12:10

Телеканал RT подал в суд на Навального

фото ЗакС политика Телеканал RT подал в суд на Навального

Государственный телеканал Russia Today подал иск к оппозиционерам Алексею Навальному, Любови Соболь и интернет-изданию Znak.com. Заявитель намерен отстоять в суде свою деловую репутацию, не указав, впрочем, в каком именно материале или высказывании она могла быть опорочена.

"Представляю, как смеялись в суде, когда прочитали в одной строчке "Маргарита Симоньян" и "деловая репутация", - прокомментировал событие сообщивший о нем Навальный.

Арбитражный суд столицы оставил иск без движения, и теперь у телеканала есть месяц на то, чтобы заполнить заявление корректно.

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