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12:42

Журналиста Азара выпустили из спецприемника

фото ЗакС политика Журналиста Азара выпустили из спецприемника

Московский журналист и муниципальный депутат Илья Азар, которому 5 июня сократили срок административного ареста с 15 до 10 суток, покинул спецприемник. Первой об этом сообщила "Новая газета", в которой он работает.

Азара 28 мая арестовали на 15 суток за пикет в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, проходящего по уголовной статье.

Арест Азара всколыхнул общественность, в результате чего в конце мая и начале июня уличные одиночные акции в его поддержку в Москве стали почти ежедневными и неизменно сопровождались задержаниями. Задерживали, в числе прочих, известных журналистов, адвокатов и даже муниципальных депутатов. Для того, чтобы быть немедленно задержанным, достаточно было попробовать развернуть плакат с тем или иным содержанием. Вспоминали об участи Азара и у Гостиного двора в Петербурге, где полицейские также прерывали активность протестующих.

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