СМИ: Росавиация хочет частично возобновить международные полеты с 15 июля

Росавиация добивается постепенного открытия международного авиасообщения начиная с 15 июля, о чем свидетельствует соответствующее планирующееся обращение ведомства в Роспотребнадзор, пишет РБК со ссылкой на свои источники. На первом этапе предлагается восстановить полеты в 15 стран, в числе которых - некоторые страны Европы, Турция, Южная Корея и Китай.

В свою очередь, источники ТАСС говорят о том, что совещание Росавиации, на котором накануне поднимался вопрос, было инициировано премьер-министром Михаилом Мишустиным. На нем присутствовали представители главных авиакомпаний страны.

Воздушную границу с другими странами Россия закрыла 27 марта с началом проникновения в страну коронавирусной инфекции.