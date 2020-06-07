Памфилова перечислила причины, по которым Петербургу отказали в проведении электронного голосования

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о причинах, по которым Петербургу решили отказать в проведении электронного голосования на предстоящем 1 июля "конституционном" плебисците. Первая из основных предпосылок - технические сложности, которые с высокой долей вероятности могли бы возникнуть. В свою очередь, это объясняется тем, что сервер расположен в Москве, и Памфилова полагает, что в связи с этим в ответственный момент какой-нибудь сбой был бы практически неизбежен.

Вторая часть ее ответа "Фонтанке" связана с проблемой честности и прозрачности выборов, проводимых в последние годы в Петербурге. Чиновница подчеркнула, что у Горизбиркома одновременно и неважные отношения с наблюдателями, и низкий авторитет в глазах жителей из-за "резонансных скандалов".

"Чтобы к новой форме голосования, к которой многие еще относятся довольно настороженно, возникло серьезное доверие, должен быть и высокий уровень доверия к самой избирательной системе Санкт-Петербурга, поскольку она обязана исчерпывающе информировать жителей города по всем возникающим у них в связи с ДЭГ вопросам", - гласит ее цитата.

По словам Памфиловой, с учетом традиционно высокого числа открепительных, выдающихся петербургским ГИК, было бы рискованно дополнительно прибегать к такой нестандартной форме голосования, как "дистанционка".

Электронным способом за или против новой редакции Конституции смогут проголосовать москвичи и нижегородцы.