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18:03

В Китае начали строить совместный кампус СПбГУ и Харбинского политехнического университета

фото ЗакС политика В Китае начали строить совместный кампус СПбГУ и Харбинского политехнического университета

В китайском Харбине заложили первый камень будущего кампуса, общего для студентов местного политехнического университета и СПбГУ. Ожидается, что в конечном счете он займет площадь в 60 тысяч кв. метров. Первые студенты здесь будут проходить курс бакалавриата по физике, химии и прикладной математике.

"Совместными усилиями нам удастся создать институт мирового уровня, который будет основан на лучшем опыте России и Китая в сферах развития образования и науки", - произнес на церемонии ректор СПбГУ Николай Кропачев, поздравив дружественный китайский вуз со столетием.

В ходе мероприятия Кропачев посадил на территории будущего кампуса сливовое дерево. Его коллега Чжоу Юй в свою очередь выразил мнение, что консолидация ученых двух стран даст "двойной выигрыш".

Два вуза сотрудничают начиная с 2014 года.

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