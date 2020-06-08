Защитнику парка во Всеволожске полицейские сломали руку при задержании

Ленинградскому активисту Тимофею Тимонову, протестующему против вырубки деревьев во всеволожском парке, во время грубого задержания правоохранители повредили руку. Об инциденте мужчина рассказал в беседе с "МБХ медиа".

Конфликт с полицейскими начался после того, как Тимонов стал на камеру снимать дискуссию местных жителей о недопустимости застройки зеленой зоны.

"Все снимали, и я тоже стал снимать. Подходит сотрудник полиции, одет не по форме, не представился, говорит, что я нахожусь на территории строительной площадки. Хотя она у него за спиной метрах в ста. Я сказал, что сейчас постою и уйду. А он заявляет: „Вы отказываетесь покинуть?". После чего, не разъясняя ни причин задержания, ни предупреждая о применении физической силы, он дает команду прапорщикам из группы задержания: „Вяжите его". Накинулись и повалили. Я пытался спасти телефон, выключил видео и пытался его кому-то передать, чтобы его не разбили", - обрисовал ситуацию Тимонов.

Во время задержания активист почувствовал резкую боль в руке, однако по прибытии в 128 ОП изначально в вызове скорой помощи ему отказали. Когда та всё же приехала, фельдшер не узрела причин для особого беспокойства и ограничилась лишь бинтовой повязкой на локоть.

В отделе полиции Тимонова продержали всю ночь, не давая ему ни воды, ни еды. Отпустили лишь на следующим день, вручив протокол по статье КоАП о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3).

При этом рука продолжала болеть, поэтому Тимонов обратился в травмпункт, где у него диагностировали "закрытый перелом венечного отростка левой локтевой кости со смещением отломков".

Резюмируя рассказ, активист заверил, что всенепременно обратится с жалобами на полицию в различные инстанции.