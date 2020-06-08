COVID-19 выявили у ещё 8985 россиян: всего заболевших - свыше 476 тысяч

За последние сутки на территории России зарегистрировано 8985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, известили в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день общее количество заразившихся достигло отметки 476 658.

За минувшие сутки скончались ещё 112 человек. Всего с начала пандемии погиб 5971 гражданин. При этом излечились 3957 пациентов с COVID-19 (всего - 230 688).

Наибольшее количество заразившихся - в Москве и области: 2001 и 751 соответственно.

В Петербурге инфекция обнаружена у ещё 326 местных жителей (всего заболели почти 19 тысяч горожан), умерли 15 человек (всего - 392), выздоровели 156 (всего - 7915).

У ближайшего соседа Северной столицы - Ленинградской области - ситуация выглядит следующим образом: заболели 50 граждан (всего - 3238), излечились 67 (всего - 2221), за сутки никто не скончался.