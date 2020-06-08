Вместо титров фильма "Брат-2" по ТВ показали массовые беспорядки в США

В эфире Первого канала состоялся очередной показ культовой киноленты Алексея Балабанова "Брат-2" 2000-го года о криминальных приключениях Данилы Багрова в Америке. Однако, на сей раз сотрудники канала решили пожертвовать титрами и под саундтрек фильма показали драматичные сцены массовых беспорядков в США, в последние дни и недели сотрясающие общество.

Столкновения протестующих с полицией демонстрировались под песню "Гудбай, Америка" в исполнении группы "Наутилус Помпилиус".

Массовые беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за применения к нему силы со стороны полиции во время задержания. Реакцией на это стали протесты, которые, помимо мирных митингов, порой носят характер погромов и вооруженного разграбления магазинов. Движение под общим названием Black lives matter поддержали и на других континентах.