Мишустин поручил Росавиации подготовить варианты возобновления международного авиасообщения

Роспотребнадзор и Росавиация должны проработать варианты вероятного возобновления международного авиасообщения, прерванного несколько месяцев назад ввиду распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

"Проанализируйте возможные варианты восстановления авиасообщения с иностранными государствами. Подготовьте и представьте в правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария", - указывается в постановлении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным.

Кроме того, глава кабмина поручил подготовить предложения по открытию туристического сезона в РФ.