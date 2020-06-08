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Поправки в Конституцию

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11:59

Шишкина считает слабой тактикой бойкот "конституционного" голосования

фото ЗакС политика Шишкина считает слабой тактикой бойкот "конституционного" голосования

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина поделилась своим свежим взглядом на приближающееся голосование по поправкам в Конституцию, дата и условия которого стали более-менее ясны. Несмотря на облегченную и растяженную во времени процедуру, которая, как многие считают, способна развязать руки фальсификаторам, Шишкина не видит иного пути для протеста, кроме личного посещения участка.

"И Алексей Навальный, и Григорий Явлинский уже проходили этот путь по предложению нам бойкота. <...> Я всегда выступаю за то, чтобы ходить. Дело в том, что бойкот - это очень в нынешних условиях очень слабая форма проявления общественного мнения, как бы ни была несовершенна электоральная история, какие бы вопросы ни вызывала сама процедура голосования (переносилась дата, потом эти методики досрочки...). Только приход людей может что-то изменить", - рассудила политик в эфире "Эха Петербурга".

По словам Шишкиной, странно, что до сих пор такие вещи вызывают споры, поскольку, в ее понимании, ситуация элментарная и для ее понимания необязательно "быть политическим математиком": чем меньше на участки приходит критически настроенных людей, тем больший процент подконтрольных бюджетников делает свое дело.

Голосование за новую версию состоится 1 июля. Главной поправкой, несмотря на замалчивание ее в агитационных роликах, принято считать обнуление президентских сроков Владимира Путина, в настоящее время находящегося на своем четвертом сроке.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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