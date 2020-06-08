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12:38

Генпрокуратура зафиксировала 10-кратный рост числа фейков с начала пандемии

фото ЗакС политика Генпрокуратура зафиксировала 10-кратный рост числа фейков с начала пандемии

Генеральная прокуратура сообщила о том, что с конца марта количество фейковой информации в интернете увеличилось в десять раз. Главным образом она имеет отношение к коронавирусной инфекции и нагнетанию страха вокруг пандемии. Так, если за весь прошлый год ведомство только 12 раз потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к информации, которая квалифицировалась как фейковая, то за последние 2,5 месяца таких обращений было уже 120.

В основном, суть фейков этого года состоит в том, что их авторы завышают число заразившихся коронавирусом или же отрицают само существование инфекции.

"В последнее время стали чаще публиковаться видеоматериалы, изготовленные в виде документальных сюжетов, в которых излагаются разного рода конспирологические теории о намеренном распространении коронавирусной инфекции или ложной информации о данном вирусе с целью решения геополитических и экономических задач", - гласит сообщение ведомства, которое цитирует ТАСС.

Отметим, что распространение фейковых новостей в интернете стало квалифицироваться как уголовное преступление в 2020 году (статьи 207.1 и 207.2 УК). Если дезинформация привела к чьей-либо смерти и иным тяжким последствиям, "запустивший" ее россиянин рискует отправиться в места лишения свободы на срок до пяти лет.

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