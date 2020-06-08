Пациент Елизаветинской больницы устроил поножовщину в реанимации

В отделении реанимации Елизаветинской больницы произошло чрезвычайное происшествие: пребывающий в невменяемом состоянии пациент напал на двух человек, уведомляет РИА "Новости", ссылаясь на полученную от полицейского главка информацию.

По сведениям агентства, страдающий циррозом 42-летний мужчина украл у врачей хирургический инструмент троакар. После этого он напал на двух пенсионерок: одна из них была ранена в живот, вторая - в колено.

В настоящий момент буйный пациент обезврежен, жизни женщин ничего не угрожает.

Нападавшего лечат под усиленным присмотром.