"Левый фронт" объявил о бойкоте голосования по поправкам в Конституцию

Руководство "Левого фронта" окончательно определилось с тактикой, которую оно избирает для движения и его сторонников в отношении голосования за новую Конституцию. В официальном заявлении, появившемся 8 июня, неоднократно подчеркивается формулировка "активный бойкот". На прилагающейся к тексту тематической листовке в форме слоганов говорится о том, что в "фиктивном голосовании" гражданину должно быть стыдно участвовать.

"Мы призываем членов избирательных комиссий не подвергать угрозе свое здоровье и не выходить на работу в условиях эпидемии. Наша задача – максимально снизить явку избирателей и соответственно, легитимность фиктивного голосования по поправкам в Конституцию, нарушив циничные планы Кремля", - гласит заявление.

"Активность" бойкота в представлении "Левого фронта" состоит в том, чтобы с максимальной отдачей убеждать людей оставаться дома и в то же время каким-то образом отслеживать возможные фальсификации, в том числе "накрутку" явки, сообщая о них в паблик.

Ранее к бойкоту голосования 1 июля призвало руководство "Яблока". Не признавать процедуру также считает единственно правильным методом борьбы Алексей Навальный вместе с единомышленниками.