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Поправки в Конституцию

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13:06

На сайте по голосованию по Конституции происходили "метаморфозы" с пунктом об "обнулении" президентских сроков

фото ЗакС политика На сайте по голосованию по Конституции происходили "метаморфозы" с пунктом об "обнулении" президентских сроков

Журналисты обнаружили, что на сайте по голосованию по поправкам в Конституцию отсутствовала статья, предполагающая обнуление президентских сроков Владимира Путина. После того, как СМИ обратили на это внимание, соответствующий пункт неожиданно на портале появился.

Первым на отсутствие обозначенной поправки обратил внимание журналист Александр Плющев.

На сайте 2020og.ru граждан информируют о сути предлагаемых конституционных изменений. Раздел "Какие поправки?" содержит 15 тематических блоков, в коих кратко повествуется о тех или иных коррективах. Некоторое время назад ни в одном из блоков не было сведений о 81 статье Конституции, поправки к которой и должны будут "обнулить" сроки Путина. В седьмом блоке отмечалось лишь, что одно и то же лицо не может быть президентом РФ больше двух сроков подряд.

Чуть позднее, как заметил "Лентач", в описание 7 параграфа добавили следующее предложение: "Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента - оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок". Внимание на это обратил "Лентач". В предыдущей версии, которая сохранилась в кэше Google, этой фразы не было. Пояснений о статье 81 Конституции не появилось.

В свою очередь в Кремле, комментируя текстуальный "казус", назвали отсутствие информации об "обнулении" сроков "техническим сбоем".

"Бывают разные технические накладки. Могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать. Но, насколько я знаю, там уже все восстановлено", - отчитался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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