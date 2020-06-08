Председателя "Открытой России" оштрафовали за демонстрацию Конституции

Октябрьский районный суд Петербурга 8 июня назначил штраф в размере 10 тысяч рублей председателю "Открытой России" Анастасии Бураковой, 15 марта выступавшей против поправок в Основной закон страны у здания Конституционного суда, сообщили в "Апологии протеста".

Ей вменили нарушение порядка проведения пикетирования (ч.5 ст. 20.2 КоАП). Как рассказала ЗАКС.Ру Буракова, решения суда у нее и ее представителей пока нет, но составлявшие протоколы полицейские сочли за средство агитации томик Конституции РФ, который она держала в руках в момент задержания.

- В таком случае, и судья, вынесший это решение, проводил одиночное пикетирование, поскольку у него на столе находились книги с нормативно-правовыми актами, - прокомментировала это решение председатель "Открытой России".

Буракова намерена обжаловать административное наказание в Горсуде.

Напомним, 15 марта у здания Конституционного суда и у Медного всадника полиция задержала более 20 петербуржцев, решивших в той или иной форме выразить свое несогласие с планировавшейся конституционной реформой.