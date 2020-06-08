Полиция в очередной раз проигнорировала угрозы "Пилы" в адрес ЛГБТ-активистов

Петербургские правоохранители отказались возбуждать уголовное дело об угрозах в адрес представителей ЛГБТ-сообщества, поступивших от известного своими гомофобными выпадами интернет-сообщества "Пила", поделились с "Поребрик.Медиа" в группе "Выход".

Изначально с заявлением в полицию обратились активисты Алексей Назаров и Алексей Сергеев. В марте им поступили сообщения от некоего "Даниила Ромадина", пообещавшего устроить им "тур по Чечне".

В ответ на это в полиции заявили, что уголовное дело не будет возбуждено, а уже имеющееся "подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования".

"За 2 месяца работы по делу сотрудники полиции ничего не сделали, чтобы качественно проверить заявления: не опросили заявителей по фактам угроз, не получили ответы на направленные запросы, не установили личность угрожавшего. Из-за того, что на запросы полиции никто не ответил, они сделали странный вывод о том, что угроз в адрес ЛГБТ-активистов не было, а дело надлежит списать в архив", - рассказал о ситуации правовой советник группы "Выход" Макс Оленичев.

Отказ активисты собираются обжаловать в прокуратуре.

На проекте "Пила" систематически публикуются призывы к расправе над членами ЛГБТ-сообщества. Активисты и ранее пытались привлечь внимание различных правоохранительных органов к деятельности ресурса, однако дело так и не получило должного отклика. В частности, ранее ФСБ также известила, что у неё нет оснований реагировать.