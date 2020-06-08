Главу МО "Гавань" вызвали в полицию по заявлению о "фейк-ньюс"

Начальник петербургского Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов написал в прокуратуру заявление на главу муниципалитета "Гавань" Нэлли Вавилину о распространении ложной информации, сообщила ЗАКС.Ру сама Вавилина.

Главу муниципалитета 8 июня вызвали для дачи показаний в РУВД Невского района. Она добавила, что представители РУВД в телефонном разговоре рассказали, что заявление связано с постом во "Вконтакте" от 20 апреля, в котором Вавилина сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты в госпитале.

- Я за каждое свое слово отвечаю. Подтверждаю, что все, что я написала в этом посте, - абсолютнейшая правда, - заявила глава муниципалитета.

По ее словам, в прокуратуре не уточнили, к какой ответственности ее просит привлечь Кабанов, административной или уголовной.