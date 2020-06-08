Титов считает, что ситуация с COVID-19 позволяет активнее возвращать петербургский бизнес к работе

Бизнес-омбудсмен Борис Титов выпустил новое исследование, в котором между собой сравниваются регионы по тому, насколько много в них "коронавирусных" запретов на работу тех или иных предприятий. Вместе с тем, приводится статистика заболеваемости, на основании чего команда омбудсмена судит, в каких субъектах Федерации можно было бы активнее помочь бизнесу заново открыться. К таким отстающим территориям чиновник отнес Петербург, Пермский и Алтайский край, республики Мордовию и Хакасию, а также Астраханскую, Ростовскую, Самарскую, Пензенскую, Костромскую Ивановскую и Еврейскую автономную области.

Случай Петербурга оговаривается отдельно. По оценкам авторов работы, город, по сравнению с другими миллионниками, "почти полностью закрыт".

Примечательно, что в список регионов-антагонистов, то есть тех, где проводится наиболее "смелая" политика в отношении частных предприятий, вошла Ленинградская область. В этой компании также обращают на себя внимание Сахалинская область, Карелия и Севастополь.