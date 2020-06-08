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15:41

Суд в Петербурге не стал наказывать участницу пикета против изменения Конституции

фото ЗакС политика Суд в Петербурге не стал наказывать участницу пикета против изменения Конституции

Октябрьский районный суд Петербурга 8 июня прекратил административное производство в отношении Анны Межовой, которую 15 марта задержали на Сенатской площади во время одиночного пикетирования против поправок в Конституцию. Об этом ЗАКС.Ру сообщила общественная защитница Межовой Варвара Михайлова.

По словам Михайловой, в ходе заседания суд изучил видеозапись задержания, на которой было видно, что массовой акции не происходило, а противники конституционной реформы выстроились в очередь и стояли в пикетах по одному. Кроме того, в рапортах полицейских и составленном протоколе по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения пикетирования) было несколько ошибок.

Напомним, ранее Октябрьский суд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей председателя "Открытой России" Анастасию Буракову за появление у Конституционного суда с Конституцией в руках 15 марта, в день анонсированной акции противников изменения Основного закона страны.

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