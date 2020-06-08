Белковский: Собянин вынужденно снимает карантин под давлением Кремля

Политолог Станислав Белковский, встретив известие об отмене карантинных мер в Москве фразой "вот что конституционный плебисцит делает", выразил уверенность, что ослабление режима самоизоляции произошла к тайному или явному неудовольствию мэра Сергея Собянина. Об этом ему косвенно сказало то обстоятельство, что новое распоряжение огласил не сам градоначальник, как он это делает обычно, а руководитель столичной Общественной палаты Константин Ремчуков.

"Это значит, что Сергей Собянин отнюдь не в восторге от принимаемых мер, на которые вынужден был пойти под давлением Кремля. Мэр слегка дистанцируется от снятия карантина и дает понять, что морально-политической ответственности за возможный рост заболеваемости Covid19 в новейших условиях нести не собирается. Легкий системообразующий конфликт между Кремлем и мэрией Москвы затух, но не угас", - оценил событие Белковский в своем Telegram-канале.

С 9 июня в крупнейшем российском мегаполисе отменяется обязательное нахождение граждан без специальных пропусков, отменяются сами эти пропуска и необходимость составления графика прогулок.