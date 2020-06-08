Члены избиркомов склоняют коллег к бойкоту "конституционного" голосования

Члены столичных УИКов с правом решающего голоса составили протестное письменное обращение к коллегам и начали его распространять, пишут "Открытые медиа". В письме авторы призывают других членов избиркомов отказаться от работы на участках во время голосования по поправкам в Конституцию, которое растянется на целую неделю. Они акцентируют внимание в своем тексте не на политической стороне вопроса, а говорят исключительно об угрозе здоровью, которое, как предполагают составители обращения, таит в себе массовое голосование в период пандемии коронавируса.

"Даже если нам выдадут средства защиты, мы же не профессиональные медики, чтобы работать в них в течение семи дней подряд! Все это — многократно больший объем нагрузки, чем обычное, проходящее по закону голосование на выборах, и мы просто не понимаем, зачем нужны такие жертвы и риски, почему надо проводить это голосование сейчас и такой ценой. Мы — не расходный материал", - в частности, говорится в документе.

В качестве дополнительного аргумента используются слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой, уже заявлявшей, что все поправки в любом случае уже приняты.

Под обращением, помимо подписей членов нескольких УИКов Москвы, стоит также подпись члена УИК Свердловской области.