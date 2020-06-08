Координатор "Наблюдателей Петербурга": Члены УИК отказываются работать на голосовании по Конституции

Координатор "Наблюдателей Петербурга" Мария Чебыкина сообщила ЗАКС.Ру, что многие члены участковых избирательных комиссий не хотят работать во время голосования по поправкам в Конституцию из-за боязни заболеть коронавирусом. По ее словам, в районе, который она курирует, пока свое участие в плебисците подтвердил только один человек.

Чебыкина рассказала, что сейчас "наблюдатели" проводят опрос среди членов УИК. Не хотят выходить на голосование не только независимые сотрудники комиссий - "все не хотят", добавила координатор общественной организации.

- Конечно, настроения такие несомненно есть, они очень сильные. Даже нет 100% уверенности вообще, что удастся собрать комиссии в полном составе и что все выйдут, и у всех будет кворум, - сказала Чебыкина.

Она напомнила, что при проведении голосования члены УИК вынуждены будут общаться с большим количеством людей. По ее словам, сотрудников участковых комиссий могут лишить места в избиркоме только по решению суда за злостное невыполнение обязанностей в течение долгого времени. Обязанностью же членов комиссий является только посещение заседаний - пропуск одного собрания в день голосования не считается основанием для отстранения от работы в избиркоме, заявила Чебыкина.

Она уточнила, что пока нет точных данных о том, сколько человек отказываются выйти работать на голосовании. В ближайшие дни "Наблюдатели Петербурга" планируют подготовить собственное обращение по ситуации, добавила координатор организации.

Члены участковых комиссий в Москве тем временем выступили с обращениям к своим коллегам, призывая их не участвовать в голосовании по поправкам. В распространенном документе сотрудники комиссий отмечают, что переживают за свое здоровье: "Мы — не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей". В настоящий момент под обращением подписались 26 человек. Среди них пять членов петербургских УИК: Никита Синицын (№2251), Никита Зарецкий (№1754), Илья Любимов (№534), Андрей Арендарь (№2036) и Андрей Филиппов (№113).

София Саттарова