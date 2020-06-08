Националиста Дацика осудили на год за попытку незаконно пересечь границу

Сланцевский городской суд 8 июня приговорил к одному году колонии радикального националиста и бывшего профессионального бойца ММА Вячеслава "Рыжего Тарзана" Дацика. Об этом в видеообращении на его странице "ВКонтакте" сообщила супруга осужденного Виктория Дацик.

"Славе дали год. Полгода он уже отсидел. Сейчас еще два месяца - это потолок - он еще отсидит и все, через два месяца он будет дома", - рассказала она.

Дацика признали виновным в попытке незаконно пересечь границу России и Эстонии (часть 3 статьи 322 УК РФ). Его задержали в декабре, когда он пытался перебраться через реку Нарву на эстонскую сторону. Вместе с Дациком был его друг Дмитрий Вечкин. Он также получил один год колонии.