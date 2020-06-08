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17:31

Вишневский пытается помочь больным гепатитом с доступом к лечению

фото ЗакС политика Вишневский пытается помочь больным гепатитом с доступом к лечению

Петербургский депутат Борис Вишневский обратился к председателю комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу с просьбой помочь петербуржцам, страдающим от гепатита, которые не могут попасть на обследование и на лечение в Боткинскую инфекционную больницу из-за ее перегруженности коронавирусными больными. Администрация больницы временно не принимает никого, кроме граждан с симптомами COVID-19, и людям с гепатитом не помогают в этом даже имеющиеся у них направления к врачам.

"Эти больные нуждаются в постоянном контроле вирусной нагрузки, в противном случае развившееся (без ранее проявлявшихся симптомов) поражение печени может оказаться опасным для жизни. Прошу Вас сообщить, каким путем эти больные могут сейчас получить необходимую медицинскую помощь, отсутствие которой может создать угрозу их жизни и здоровью", - говорится в тексте письма.

Вишневский также обращает внимание чиновника на то, что требующийся тип обследования в поликлиниках тоже недоступен.


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