Смольный передаст еще один миллиард рублей бизнесу и промышленности

В ходе совещания петербургского правительства руководство города решило выделить дополнительно по полмиллиарда рублей Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса и Фонду развития промышленности, сообщает пресс-служба городского правительства.

По оценкам экспертов, деньги, которые через микрозаймы пойдут на выплату зарплат, помогут сберечь около 13 тысяч рабочих мест. В свою очередь, Фонд развития промышленности использует свою субсидию для того, чтобы поддержать производителей медицинской продукции.

"После завершения пандемии у города должен быть запас средств индивидуальной защиты. Сегодня мы понимаем, насколько важна производственная безопасность города. Необходимо создавать новые предприятия, расширять действующие производства, которые выпускают оснащение для медицины, средства дезинфекции. Это вопрос безопасности города и всех петербуржцев", - считает губернатор Александр Беглов.

Идентичными суммами оба фонда решили поддержать ровно месяц назад, 8 мая, в рамках первого пакета мер, призванных помочь наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям экономики. Отмечается, что поддержка дала свои результаты: так, одних только медицинских масок выпускается ежедневно в восемь раз больше, чем два месяца назад.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.