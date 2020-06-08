Защита шамана Габышева обжаловала в Верховном суде Якутии решение о его госпитализации в ПНД

Адвокаты якутского шамана Александра Габышева обратились с апелляцией в Верховный суд Якутии, требуя признать нелегитимным решение Якутского городского суда, признавшего законной его принудительную госпитализацию в психоневрологический диспенсер.

В поданном документе указывается, что суд первой инстанции в оспариваемом решении не стал давать законную оценку тому обстоятельству, что исковое заявление было подано ПНД 30 мая, то есть с нарушением 48-часового срока.

"Отдельное внимание в жалобе уделено факту недобровольной госпитализации Габышева. В материалах дела в изобилии представлены доказательства доставления Габышева в диспансер сотрудниками полиции, это даже указано в исковом заявлении самого диспансера. Однако судья Якутского городского суда Анатолий Луковцев проигнорировал этот факт и не дал ему оценку. Как были проигнорированы им и показания свидетелей, в том числе вызванной по инициативе диспансера сотрудницы одного из медучреждений, которые опровергли утверждения сотрудников полиции и диспансера об агрессивном поведении Габышева, якобы явившемся поводом для его доставления в психиатрический стационар", - поделился в разговоре с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

5 июня горсуд Якутска отклонил иск защиты Габышева, настаивавшей на незаконности помещения шамана в психбольницу.

Напомним, Габышева задержали 12 мая после того, как его дом взяли штурмом бойцы ОМОН. Перед этим к нему несколько раз приходили люди, представлявшиеся медработниками и собиравшиеся взять у него биоматериал для теста на коронавирус.

После этого его силой поместили в ПНД, врачи которого сочли "изгонителя Путина" опасным для общества. Позднее суд признал законным помещение Габышева в психдиспансер.