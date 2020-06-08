Федеральным учреждениям культуры разрешили возобновить работу с 9 июня

Минкульт разрешил своим подведомственным учреждениям постепенно возвращаться к привычному графику работы начиная с 9 июня, известили в пресс-службе ведомства. При этом власти каждого отдельного региона должны самостоятельно принимать решение о возможности открытия музеев и театров.

"Театры смогут постепенно выходить и начинать репетиции, а музеи займутся подготовкой проектов, которыми они встретят публику", - цитирует ТАСС заявление главы Минкультуры Ольги Любимовой.

Министр добавила, что учреждения смогут вернуться к своей деятельности только после проведения подготовительных и санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Добавим, ранее сегодня, 8 июня, главный санврач Петербурга Наталья Башкетова оповестила, что город на Неве пока не готов переходить в режим смягчения "антивирусных" ограничений.