Председатели КГА и КГИОП обсудили будущее стрит-арта в Петербурге

В видеоконференции, посвященной уличному искусству и границам дозволенного в изменении облика городских объектов, приняли участие председатель КГИОП Сергей Макаров и председатель КГА Владимир Григорьев. Одной из тем, которой коснулись участники, стал резонансный случай последнего граффити, когда на фасаде одного из домов в центре уничтожили портрет поэта Иосифа Бродского.

"Я отнюдь не являюсь противником искусства в публичном пространстве, но при этом прекрасно понимаю чувства завхоза школы, на ограде которой разметили арт-объект с изображением Иосифа Бродского — к ним придёт контролирующий орган и оштрафует школу — а не художника", - подчеркнул Макаров.

Обозначив свое стремление к компромиссу с уличными творцами, он признался, что симпатизирует идее протестировать механизм согласования того или иного изображения на нескольких адресах с привлечением к этому эксперименту общественного внимания. Также и ему, и Григорьеву импонирует идея установки временных баннеров и щитов, на которых живописцы могли бы самореализовываться. Однако, Григорьев напомнил, что правила согласования едины для всех и висят в открытом доступе и четко сформулированном виде на государственном сайте.

"Наверное, наскальные рисунки, действительно, не проходили через согласования Комитета собирателей и охотников по поводу нанесения росписи в какой-то пещере. Но если мы говорим о городской среде, которую мы в том числе как органы исполнительной власти защищаем, подобные действия недопустимы", - заявил главный архитектор Петербурга, имея в виду то настенное творчество, о котором не предупреждают чиновников.

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