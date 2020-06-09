В Якутии полиция силой поместила в COVID-обсерватор сторонника шамана Габышева

В городе Нерюнгри якутские правоохранители задержали прибывшего в регион сторонника шамана Александра Габышева Евгения Ростокина (Ворона) и принудительно поместили его в COVID-обсерватор, известил "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

При этом сопровождавший Ростокина водитель его участи избежал. Последователь Габышева проведет под наблюдением ближайшие 14 дней.

12 мая самого шамана насильственно поместили в психоневрологический диспансер. Перед этим к нему несколько раз приходили люди, представлявшиеся медработниками и собиравшиеся взять у него биоматериал для теста на COVID-19.

После этого его силой поместили в ПНД, врачи которого сочли "изгонителя Путина" опасным для общества. Позднее суд признал законным помещение Габышева в психдиспансер.

5 июня горсуд Якутска отклонил иск защиты Габышева, настаивавшей на незаконности помещения шамана в психбольницу. Адвокаты подали апелляцию в Верховный суд региона.