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10:07

Евгения Ройзмана госпитализировали с COVID-пневмонией

фото ЗакС политика Евгения Ройзмана госпитализировали с COVID-пневмонией

Минувшим вечером экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали в местную больницу №40 с развившейся на фоне коронавирусной инфекции пневмонией, уведомляет Znak.com.

"Эпидемия не закончилась. Нужно очень внимательно следить, задеть может каждого. Болезнь коварная: никаких симптомов, а на КТ - пневмония", - поделился общественный деятель, уточнив, что чувствует себя хорошо и боли в груди и трудностей с дыханием не испытывает.

Накануне Ройзман известил, что у него обнаружили COVID-19, добавив, что, по его ощущениям, с болезнью ему удалось справиться.

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