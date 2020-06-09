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10:57

Капитанов и Григорьев покинули состав правительства Петербурга

фото ЗакС политика Капитанов и Григорьев покинули состав правительства Петербурга

Глава комитета по межнациональным отношениям Петербурга Олег Капитанов и руководитель комитета по внешним связям Евгений Григорьев с 9 июня перестали входить в состав городского правительства. Соответствующее распоряжение накануне вечером появилось на сайте Смольного.

Другим распоряжением губернатор Александр Беглов сократил количество государственных должностей в правительстве с 15 до 14.

В мае региональный парламент принял законопроект, по которому в состав высшего органа исполнительной власти Петербурга теперь могут входить только губернатор, его заместители и представитель главы города в Заксобрании. В Смольном это решение объяснили необходимостью оставить в правительстве только кадры уровня вице-губернаторов в период экономических проблем, с которыми регион столкнулся во время борьбы с коронавирусом.

Капитанов и Григорьев вошли в состав городского правительства в сентябре 2019 года, вскоре после инаугурации Беглова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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