"Мы понемногу возвращаем городскую повестку": Беглов пообещал озвучить план снятия ограничений

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в ближайшие дни озвучит план поэтапных шагов "по нормализации жизни" в городе. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице "ВКонтакте".

"Безусловно, борьба с коронавирусом остается главной задачей правительства Санкт-Петербурга. Но мы понемногу возвращаем городскую повестку и другие важные задачи", - поделился градоначальник.

Он также пообещал в течение ближайшей недели обсудить с предпринимательским сообществом меры по улучшению работы для малого и среднего бизнеса.

Отчитываясь о проделанной работе, Беглов рассказал, что в ходе корректировки бюджета добавил 500 млн рублей на благоустройство парков и скверов. Уточнять, что эти деньги выделили в рамках второго чтения корректировки, а перед первым финансирование работ по благоустройству существенно урезали, Беглов не стал.

Кроме того, глава города призвал петербуржцев болеть за "Зенит" во возобнавляющемся чемпионате России по футболу, но предупредил, что по договоренности с Роспотребнадзором на "Газпром-арену" смогут попасть только 6 тысяч человек.

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