Музей-заповедник "Кижи" откроется для туристов с 15 июня

Общаясь по видеоконференции с Владимиром Путиным, глава Карелии Артур Парфёнчиков уведомил президента, что музей-заповедник "Кижи" сможет начать принимать туристов уже с 15 июня. Правительство региона во всю работает над тем, чтобы как можно быстрее вернуть "в строй" туристические объекты в республике.

На сегодняшний день, отчитался Парфёнчиков, возобновилось строительство новой подъездной дороги от трассы "Кола" к Кижам.

Губернатор уверен, что обозначенное туристическое направление станет весьма популярным в России этим летом.

"Территория нашего Заонежья, примыкающего к острову Кижи, – это единственное место, где сохранились и были записаны в прошлом веке все древнерусские былины киевского цикла. И мы считаем, что эту территорию нужно сделать очень важным центром притяжения этнографического туризма. Это важно, я уверен, для всей нашей страны, для нашего генетического, национального самосознания", - декламировал Парфёнчиков.

Музей-заповедник на острове Кижи включён в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.