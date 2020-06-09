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11:53

"Тяп-ляп": "Коммунисты России" требуют проверки госпиталя в "Ленэкспо" из-за обрушения потолка

фото ЗакС политика "Тяп-ляп": "Коммунисты России" требуют проверки госпиталя в "Ленэкспо" из-за обрушения потолка

Новость о рухнувшем потолке в ординаторской госпиталя для коронавирусных больных на Васильевском острове встретила бурную реакцию в петербургском отделении партии "Коммунисты России". Они сразу же напомнили, что еще неделю назад добивались отставки председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. Теперь проблем в курируемой им сфере проблем точно добавилось, считают они, поскольку под угрозой жизнь оставшихся в госпитале пациентов. Лидер отделения партии Сергей Малинкович требует созыва независимой от Смольного комиссии для всесторонней проверки качества строительства недавно появившегося объекта.

"Когда возникла эта немного странная идея разместить именно в "Ленэкспо" столь важный госпиталь, мы, коммунисты, заявили, что возвести в столь короткий срок добротную конструкцию здесь, в продуваемой всеми ветрами Гавани, нельзя, да и не надо! Ведь в городе огромное количество торговых центров, зданий бывших заводов, там везде капитальные перекрытия, они на века стоят", - гласит один из его аргументов.

Малинкович почему-то особенно сильно верит в надежность ТРЦ "Галерея" у Московского вокзала, и, кроме того, старые медучреждения предпочитает тому, что строится в спешке.

"Покровская больница совсем рядом, зачем на одном пятачке было городить столько инфекционных центров?! Нет, сделали, потому что кто-то очень хотел именно здесь поставить госпиталь и сделали, как сейчас понятно, тяп-ляп", - заметил коммунист.

Об обрушение потолка объявила 9 июня глава совета МО "Гавань" Нэлли Вавилина, напомнившая между делом, что переоборудование помещения стоило 416 млн рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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