Власти Ленобласти заготовили 33 тонны санитайзера для голосования по Конституции

Руководство Ленобласти отчиталось, что заготовило все необходимые средства индивидуальной защиты граждан для проведения общероссийского плебисцита по внесению изменений в Конституцию, информирует пресс-служба правительства региона.

В частности, для участников процесса приобретено 33 тонны санитайзера. Всех голосующих обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками. На входе в помещения организуют температурный контроль, везде установят антисептики для рук.

Сами участки обещают ежечасно дезинфицировать. Членов комиссий превентивно протестируют на COVID-19.

"Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности ленинградцев будут строго соблюдаться также и при подаче заявлений граждан о голосовании по месту нахождения, которое началось 5 июня", - уведомили в правительстве Ленобласти.

На данный момент региональный избирком прорабатывает вопрос об организации участков для голосования на улице, как того требовал ЦИК.