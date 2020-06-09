Осужденный за убийство Старовойтовой Глущенко решил пока не просить об УДО

Бывший бизнесмен и депутат Государственной думы Михаил Глущенко, осужденный за организацию убийства сопредседателя партии "Демократическая Россия" Галины Старовойтовой ходатайствовал не рассматривать его просьбу об условно-досрочном освобождении, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Суд рассмотрит указанное ходатайство завтра в судебном заседании. Глущенко будет участвовать по ВКС", - говорится в сообщении пресс-службы.

Глущенко попросил об УДО тремя неделями ранее, 20 мая. Желание не ходатайствовать об условно-досрочном освобождении может быть связано с тем, что осужденный не отбыл необходимые две трети наказания и решил подать свое прошение позже.

Бывший депутат получил 17 лет колонии строгого режима по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного деятеля) по решению Октябрьского районного суда Петербурга в августе 2015 года. Срок был назначен путем сложения наказаний. С 2012 году Глущенко уже отбывал восьмилетний срок по статье о вымогательстве.

Экс-бизнесмен заключил досудебное соглашение, признал вину и дал показания против лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), назвав его заказчиком убийства.

Напомним, депутата Госдумы и одного из лидеров "Демократической России" Старовойтова застрелили в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде ее дома на набережной канала Грибоедова.