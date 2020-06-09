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13:16

"Будто Медуза Горгона взглянула, все окаменело": Новый глава комитета по туризму - о "поствирусном" развитии Петербурга

фото ЗакС политика "Будто Медуза Горгона взглянула, все окаменело": Новый глава комитета по туризму - о "поствирусном" развитии Петербурга

Вернувшийся из Москвы в Петербург и возглавивший городской комитет по туризму Сергей Корнеев рассказал "Фонтанке" о том, как планируется развивать вверенную ему отрасль в "поствирусном" пространстве; поведал о приоритетных направлениях сферы и обозначил планы на будущее.

На сегодняшний день турбизнес всецело зависит от того, каким образом будет в ближайшее время складываться эпидемиологическая обстановка - как в Северной столице, так и в Северо-Западе в целом, пояснил управленец.

Одна из первоочередных задач, стоящих перед комитетом, - "сформировать много разных туристских продуктов, подготовиться к внедрению единой электронной визы", поделился Корнеев. О том, как следует это сделать, чиновник имеет представление, так как уже "более 25 лет связан со сферой туризма".

Говоря о потерях отрасли, Корнеев отметил, что, естественно, к эпидемии никто готов не был, убытки уже катастрофические.

"Как будто Медуза Горгона взглянула - и все окаменело. Никто к этому не готовился, никто не мог это предвидеть, никто не копил никаких финансовых запасов - все работали на растущем рынке, вкладывались в новые проекты, делали инвестиции. Очевидно, что в этом году глобальный мировой рынок упадет и в этом году вряд ли сможет восстановиться", - считает Корнеев.

Между тем, после отмены все "антивирусных" ограничений и при благоприятной эпидобстановке упор в турбизнесе будет делаться на работу прежде всего с жителями города: откроются офисы, где можно будет заказать вариантативные экскурсии - в основном, на открытом воздухе и численностью до 15 человек.

"Следующим шагом мы будем запускать межрегиональный туризм. Когда это произойдет, сложно сказать - мы идём пешком по минному полю с этим вирусом. Но мы хотели бы, чтобы это случилось при благоприятной ситуации через две недели после того, как мы попробуем запуск экскурсионных услуг для петербуржцев", - сообщил Корнеев.

Резюмируя беседу, чиновник уточнил, что в дальнейшем одним из центральных направлений развития турбизнеса будет усовершенствование сферы водного и речного транспорта.

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