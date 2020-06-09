Вячеслава Макарова попросили защитить дельфинов

Зоозащитная организация "Голоса за животных" направила обращение председателю Законодательного собрания Петербурга Вячеславу Макарову с просьбой поддержать инициативу Заксобрании Ленобласти о запрете содержания дельфинов и китов для использования в культурно-зрелищных мероприятиях. Аналогичные письма были адресованы представителям всех фракций городского парламента.

В обращении говорится, что инициатива о запрете шоу с млекопитающими животными исходит от тысяч граждан, выступающих против подобного рода развлечений. Поддержка законопроекта оправдает ожидания многих петербуржцев и подтвердит статус Петербурга как культурной столицы, считают зоозащитник.

"Во всем мире отказываются от содержания морских млекопитающих в неволе именно по причине жестокости их отлова и невозможности обеспечить им необходимые условия существования", - заявили авторы письма.

Автором федерального законопроекта одобренного областным ЗакСом выступила депутат "Справедливой России" Валерия Коваленко. Она предложила запретить использовать в культурно-зрелищных целях морских млекопетающих: косатку, белуху, афалину, гринду и тихоокеанского белобокого дельфина.

После вступления в силу данного закона, китообразных, используемых в шоу, предлагается конфисковать и вернуть в среду их обитания.

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