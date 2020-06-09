"Открытая Россия" будет призывать голосовать против поправок в Конституцию

Федеральный совет движения "Открытая Россия" принял решение призывать россиян участвовать в плебисците по поправкам в Конституцию, в том числе об "обнулении" президентских сроков Владимира Путина, и голосовать "против", сообщил ЗАКС.Ру исполнительный директор организации Андрей Пивоваров.

- В обществе есть огромный запрос на то, чтобы сказать "нет". Мы видим, что сейчас в политике Путина разочаровываются даже те, кто ее недавно поддерживал. Активная гражданская позиция всегда лучше, чем бойкот, - объяснил Пивоваров.

По его мнению, Кремль отвернул от себя многих россиян, оставшихся без материальной поддержки в период пандемии. Вместе с тем, в "Открытой России" ожидают массовых фальсификацией во время всенародного голосования, но все равно выступают за активное проявление гражданской позиции, уточнил Пивоваров.

Напомним, всенародное голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Ранее голосовать "против" призвало центральное руководство КПРФ. Федеральный политкомитет партии "Яблоко" решил выступить за бойкот плебисцита, отметив, что с пониманием отнесется и к тем, кто решит голосовать "против" или испортить бюллетень.

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